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Denizli'de gece yarısı korkutan deprem! Vatandaşlar panikledi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 06:23
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Denizli'de merkez üssü Güney ilçesi olan 4.0 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle birçok vatandaş paniklerken olumsuz bir durum yaşanmaması sevindirdi.

Denizli'de gece yarısı korkutan deprem! Vatandaşlar panikledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de saat 03.01 sularında deprem meydana geldi. Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu.

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VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

Yer kabuğunun 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hiseedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Dün gece saat 22.00 sıralarında yine aynı merkezli 2.1 şiddetinde küçük ölçekli bir deprem yaşanan Ertuğrul Mahallesi'nde, 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 03.08'de 2.0 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

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deprem Denizli
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