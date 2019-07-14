HABER

Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde gölde bir erkek cesedi bulundu.

Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde bulunan gölette balık tutan köylüler, gölde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü.

Sırt üstü yatan kişinin yanına yaklaşınca öldüğünü fark eden köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset üzerinde yapılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettilerYaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler
İzmir'e şehit ateşi düştüİzmir'e şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli göl ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çok sayıda kişi hastaneye başvurmuştu! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye başvurmuştu! Açıklama geldi

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.