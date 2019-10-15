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Denizli'de görev başında kaza geçiren polis memuru Yücel Başpınar şehit düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 01:53 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün görevi başında kaza geçiren polis memuru Yücel Başpınar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Denizli'de görev başında kaza geçiren polis memuru Yücel Başpınar şehit düştü!

Barbaros Caddesi'nde 13 Ekim'de devriye gezen Süleyman Topaloğlu idaresindeki 20 A 7551 plakalı ekip aracı ile Aykut M'nin kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobilin Yunus Emre Caddesi kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Başpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki (PAÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından serbest bırakılan ve 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M'nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, şehit polisin hastanedeki ailesine başsağlığı diledi.

Başpınar için emniyet müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale şehit Yücel Başpınar

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