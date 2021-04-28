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Denizli’de görevden uzaklaştırılan okul müdürü görevine geri döndü

28.04.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de ilkokul önünde Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tablolarının çöpe atılmasının ardından görevden uzaklaştırılan okul müdürü R.Ö. görevine geri iade edildi.

Denizli’de görevden uzaklaştırılan okul müdürü görevine geri döndü

Denizli’de geçtiğimiz gün Doğan Demircioğlu Emsan İlköğretim Okulu önünden geçen vatandaşlar çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları sonrası durumu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Kısa süre sonra Denizli Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulunarak okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığını ve konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları nedeniyle müdür görevden uzaklaştırıldıÇöpe atılan Atatürk posterleri ve İstiklal Marşı tabloları nedeniyle müdür görevden uzaklaştırıldı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, okul müdürü R.Ö’nün tekrardan görevine devam etmesi için iadesinin yapılmasının uygun olduğu belirtildi. (İHA)


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Denizli Mustafa Kemal Atatürk

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