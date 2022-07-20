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Denizli'de Hakkı Bardan'ın cansız bedeni bulundu, Rafet her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

20.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kayıp olan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın cansız bedenine 41 saat sonra ulaşıldı. Bardan'ın cansız bedeni girdikleri kanalın kapağa sıkışmış olarak bulunurken 9 yaşındaki Rafet'i ise arama çalışmaları devam ediyor. Öte yanan Rafet'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de Hakkı Bardan'ın cansız bedeni bulundu, Rafet her yerde aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli Çivril'de önceki günden beri 11 yaşındaki Hakkı Bardan ve 9 yaşındaki Rafet'ten haber alınamıyordu. Çocukların girdiği tahmin edilen sulama kanalında 41 saat sonra Hakkı Bardan'ın cansız bedeni bulundu. Rafet'i arama çalışmaları devam ederken 9 yaşındaki çocuğun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

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ARAMALAR SULAMA KANALINDA YOĞUNLAŞTIRILDI

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, TRAC gibi gönüllü kuruluşların da katılımıyla geniş bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

41 SAAT SONRA ACI HABER

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan’ın cansız bedenine suya girdikleri Kıralan Mahallesi’ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı. Hakkı’nın cenazesi kanala girdikleri tahmin edilen noktanın 300 metre ilerisindeki 3 kilometre uzunluğundaki kanal üzerinde bulunan 13’üncü kapağa sıkışmış olarak bulundu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

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Hakkı Bardan

Denizli'den acı haber! Kayıp çocuklardan birinin cansız bedeni bulunduDenizli'den acı haber! Kayıp çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

RAFET'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

11 yaşındaki Hakkı Bardan’dan gelen acı haberin ardından kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet E.’nin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Sulama kanalına 300 metre mesafedeki bir marketin güvenlik kameralarına takılan Rafet’in son görüntülerinde Hakkı ile buluşmayı planladıkları kanala doğru yürüyerek yoluna devam ettiği anlar yer alıyor. Hakkı’nın cansız bedenine ulaşılan bölgede ve çevresinde yürütülen arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Kaynak: İHA

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