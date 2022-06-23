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Denizli'de heyecanlandıran keşif! 8 milyon yıl öncesine ait

23.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Tavas ilçesinde devam eden kazı çalışmalarında heyecan uyandıran bulgulara rastlandı. Bölgedeki fosil alanında yapılan kurtarma kazılarında 8 milyon yıl öncesinde yaşamış hayvanlara ait fosiller bulundu.

Denizli'de heyecanlandıran keşif! 8 milyon yıl öncesine ait

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve ekibince keşfedilen fosil lokalitesinde kurtarma kazıları yürütülüyor.

Genel Müdürlüğün izniyle yürütülen çalışmalar kapsamında aralarında fil, gergedan, zürafa, at, antilop, ceylan, sırtlan ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.

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İlk bulgular, alanda 15 farklı hayvan türü olduğunu gösterirken, fosiller üzerinde yapılacak çalışmalarla hayvanların türleri net olarak belirlenecek.

Fosillerin yaklaşık 8 milyon yıllık olduğu, bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)

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