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  4. Denizli'de İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi

Denizli'de İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazılmış 2 adet İncil ele gerçekleştirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin dönemini belirlemek içinse araştırma başlatıldı.

Denizli'de İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Zeytinköy Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta yapıldı. Bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisini alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan şahsın yanında kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazıldığı tespit edilen 2 adet İncil ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

İnciller Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İncillerin hangi döneme ait oldukları ise yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
incil Denizli İbranice

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