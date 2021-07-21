HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Denizli'de kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

21.07.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi iki yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü.

Denizli'de kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Olay, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.R. (36)., 65 yaşındaki annesi Şadiye R.’nin boğazını keserek öldürdü.

Yaşlı kadından haber alamayan komşuları eve girdiklerinde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren jandarma ekipleri, öldürülen yaşlı kadının üzerine yorganlar örtüldüğünü belirledi.

Evlat kurbanı olan yaşlı kadının, gece saatlerinde oğlu G.R. ile tartışma yaşadıkları öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ!

Ayrıca cinayet zanlısı G.R.’nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.’nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Görür görmez kayda aldıŞaşkına çeviren anlar! Görür görmez kayda aldı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bakan Koca paylaştı: Köyde aşısını olmayan tek kişiydiBakan Koca paylaştı: Köyde aşısını olmayan tek kişiydi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Erdoğan'dan KKTC ziyareti sonrası flaş açıklamalar

Erdoğan'dan KKTC ziyareti sonrası flaş açıklamalar

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Alişan'ın tarifsiz acısı! Kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.