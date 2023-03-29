HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de kan donduran olay! Bebeğini boğdu, evi yaktı! Korkunç cinayeti itiraf etti

Denizli'de kan donduran olay! Bebeğini boğdu, evi yaktı! Korkunç cinayeti itiraf etti

29.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 1,5 yaşındaki bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen polise teslim olan anne ise bebeğini boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdiğini itiraf etti. Cani anne çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de kan donduran olay! Bebeğini boğdu, evi yaktı! Korkunç cinayeti itiraf etti

Denizli'deki kan donduran olay Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1,5 yaşındaki bir bebeğin cansız bedenini buldu.

AW858234_01

KORKUNÇ OLAYI İTİRAF ETTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan anne Hilal A., eşinin kendisini fuhşa zorladığını, daha fazla dayanamadığı için kızını boğarak öldürüp daha sonra evi ateşe verdiğini itiraf etti.

AW858234_04

Kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası Mehmet A'nın da (53) içerisinde bulunduğu evi ateşe veren 40 yaşındaki anne Hilal A. gözaltına alındı.

AW858918_01

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan anne, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. “Kasten öldürme” ve “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Hilal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başını ve yüzünü şalla tamamen kapatan kadın, adliye çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. (İHA)

AW858799_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O illerde eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe açıkladıO illerde eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe açıkladı
"Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba""Bir akşam kızımı aradım" deyip ilk kez anlattı! "Onlar sihirbaz galiba"
'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!'Oy vermem' dedi, jet yanıt geldi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli

En Çok Okunan Haberler

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

'Hizbullahçıyız' deyip tehditler yağdırdı! CHP harekete geçti

'Hizbullahçıyız' deyip tehditler yağdırdı! CHP harekete geçti

Destici: 'Karşı taraf kazanırsa kaos..."

Destici: 'Karşı taraf kazanırsa kaos..."

Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi

Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.