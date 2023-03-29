Denizli'de kan donduran olay! Bebeğini boğdu, evi yaktı! Korkunç cinayeti itiraf etti

Denizli'deki kan donduran olay Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1,5 yaşındaki bir bebeğin cansız bedenini buldu.

KORKUNÇ OLAYI İTİRAF ETTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan anne Hilal A., eşinin kendisini fuhşa zorladığını, daha fazla dayanamadığı için kızını boğarak öldürüp daha sonra evi ateşe verdiğini itiraf etti.

Kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası Mehmet A'nın da (53) içerisinde bulunduğu evi ateşe veren 40 yaşındaki anne Hilal A. gözaltına alındı.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan anne, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. “Kasten öldürme” ve “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan Hilal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başını ve yüzünü şalla tamamen kapatan kadın, adliye çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. (İHA)



