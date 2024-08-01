Denizli’de kan donduran olay! Kocasının cezaevinden çıkışını kutlamıştı! İple bağladığı karısını kabloyla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Olay, Denizli’nin Tavas ilçesinde bağlı Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Geçen hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Elbeli (37), 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge Elbeli'yi tek koluyla iple bağladığını, sonra kabloyla işkence ettiğini ve bıçakla yaraladığını iddia etti. İşkencenin ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis, kocasıyla birlikte 4 şüpheliyi gözaltına alırken, olay ilgili detaylar kan dondurdu.

EŞİNİ ÖLÜME TERK ETTİ

Kendini ihbar ettikten sonra aynı mahallede yaşayan arkadaşı S.S.'nin evine giden Mehmet Ali Elbeli, ölüme terk etiği karısının durumunu merak ederek eve geri döndü. Koca Ebeli arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y. ile birlikte F.Y.'ye ait otomobille eve yaklaştıkları sırada, evin önündeki kalabalığı görüp panikleyerek kaçmaya çalıştı. Araçla eve yaklaşan kocanın arkadaşları, kocayı bırakarak, araçla yollarına devam etti.

CİNAYET ESNASINDA KOCASININ SAĞ KOLU ALÇIDAYDI

3 çocuk annesi Müge Ebeli’nin evde ölü bulunduğu olayı aydınlatmak için Denizli İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat, İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik köpek timinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekiple birlikte titizlikle müdahale etti.

Araçla olay yerinden uzaklaşan A.K. ve S.S. Karahisar Mahallesi'ndeki evlerinde, F.Y. ise otomobiliyle birlikte kale ilçesinde yakalandı. Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra düşüp yaralandığı için sağ kolu alçıda olan koca Mehmet Ali Elbeli ise jandarmanın çalışması sonucu karanlıkta evine yakın bir noktada dolaşırken gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi kocayla birlikte olayla ilgilileri olabileceği değerlendirilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayan jandarma ekipleri, Mehmet Ali Elbeli'nin olayın ardından evine gittiği arkadaşı S.S.'nin birlikte yaşadığı ortaya çıktı. N.Y. isimli kadının da olay hakkında tanık olarak ifadesi alındı.

KATİL KOCA TÜM BU İŞKENCELERİ TEK KOLUYLA YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Müge Elbeli'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan koca Mehmet Ali Elbeli, cinayeti kendisi cezaevindeyken karısının uyuşturucu maddeye bulaştığı ve kendisini aldattığı şüphesiyle işlediğini söyleyerek kendini savundu. Üç çocuk annesi kadını iple bağladıktan sonra kablo ile döverek işkence ettiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı belirlenen koca, olay anında yanında kimsenin olmadığını, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisini yaptığını ileri sürdü.

3 çocuk annesine uygulanan ağır işkenceden şüphe eden jandarma ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldı. Ayrıca şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu bildirildi. Cinayet anında çiftin çocuklarının bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi.

‘‘BUGÜN HASRET SON BULUYOR’’ DİYEREK KOCASININ CEZAEVİNDEN ÇIKIŞINI KUTLAMIŞTI

Kocası tarafından işkence yapılarak öldürülen Müge Elbeyi'nin, geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Albeli'nin tahliye haberini büyük bir sevinçle kutladığı ortaya çıktı. Ebeli, “Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı” notu ve 'mutlu hissediyor' diyerek sevinci sosyal medya üzerinden paylaştı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır