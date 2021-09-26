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Denizli'de kanlı pusu! Cami çıkışında kurşun yağdırdı

26.09.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan davası nedeniyle Diyarbakır'dan Denizli’ye gelen ailenin babası, cami çıkışında kurulan pusuyla öldürüldü. Olayın ardından ilçenin tüm giriş ve çıkışları tutulurken kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Denizli'de kanlı pusu! Cami çıkışında kurşun yağdırdı

Olay, Denizli’nin Honaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veysi Özbey (72), yatsı namazını kıldığı Yeni Cami’den evine gitmek üzere çıktı. Özbey’in çıkışını bekleyen kimliği belirsiz bir şüpheli, saklandığı ağaçların arasında çıkarak ateş etti. Başından isabet alan yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Özbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAN DAVASI İDDİASI

İddialara göre; Özbey, ailesi 2017 yılında kan davası nedeniyle Diyarbakır’dan Honaz ilçesine taşındı. 4 yıldır sessiz bir yaşam süren aile üyeleri, geçtiğimiz yıllarda koruma kararı aldıkları öğrendi. Aile üyelerinin geçtiğimiz günlerde evin çevresinde şüpheli şahısları fark ettikleri ve koruma amaçlı dışarıya çıkmadıkları öğrenildi. Aile üyelerinin ilk beyanlarına göre olayın bu kan davası nedeniyle gerçekleştiğini belirttikleri ve yapılan ilk incelemelere göre olayın titizlikle planlandığı öğrenildi.
Olayın ardından ilçenin tüm giriş ve çıkışları tutulurken kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Denizli silahlı saldırı
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