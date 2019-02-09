Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Denizli'den Çameli yönüne giden Ramazan Demirkaya yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde karşı yönden gelen Ozan Gül'ün kullandığı 20 AAL 270 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 20 E 1952 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolunda ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Boğaz turunda korkunç olay!
Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum