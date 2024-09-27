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  4. Denizli'de keçilere saldırı düzenlendi... Sürüyü kurşan yağmuruna tuttular!

Denizli'de keçilere saldırı düzenlendi... Sürüyü kurşan yağmuruna tuttular!

27.09.2024 12:10
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Denizli'de akıl almayacak bir olay yaşandı. Bir keçi sürüsüne kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan keçilerden 10'u telef oldu. Sahiplerinin yaralı keçilerini sırtında taşıdığı anlar yürekleri sızlattı.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Naldöken mevki ile Tavas ilçesi Çakıroluk mevkileri arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

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ÇABALARI YETERLİ OLMADI

Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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“Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar” diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

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“Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu.”

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli keçi
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