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Denizli'de kendisini terk eden eşini ve sevgilisini öldürmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

14.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir kişi, kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldürmüştü. Olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte yakalanan katil zanlısı 'Neden yaptınız?' sorusuna ise 'Öğrenirsiniz sonra' diyerek cevap verdi. Öte yandan eşini ve sevgilisini gözünü kırpmadan öldüren kocanın son görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de kendisini terk eden eşini ve sevgilisini öldürmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli Acıpayam'da Erdal Yalçın, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy’u evlerine giderek öldürdü. Olay sonrası suç aletiyle birlikte gözaltına alınan katil zanlısı koca tutuklandı. Öte yandan eşini ve sevgilisini gözünü kırpmadan öldüren kocanın son görüntüleri ortaya çıktı.

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Katil zanlısı Erdal Yalçın

MUĞLA'DA GÖZALTINA ALINDI

Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Yalçın, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy’u evlerine giderek öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

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Yapılan çalışmalarda Erdal Yalçın’ın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ise ardından 1 el ateş edip tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

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Öldürülen eş Emine Yalçın

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Öldürülen Emine Yalçın'ın sevgilisi

CEVABI 'PES' DEDİRTTİ: ÖĞRENİRSİNİZ SONRA

Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramada bulunurken, Erdal Yalçın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, 'Neden yaptınız?' sorusuna ise “Öğrenirsiniz sonra” diyerek cevap verdi. Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eşini ve sevgilisini gözünü kırpmadan öldüren kocanın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın’ın olayı işlemeden önce bir akaryakıt istasyonuna gelerek yakıt alması yer aldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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