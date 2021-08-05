HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Denizli'de korku dolu anlar! Aracın çarptığı genç kız metrelerce ileriye savruldu

Denizli'de korku dolu anlar! Aracın çarptığı genç kız metrelerce ileriye savruldu

05.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu savrularak kaldırıma düştü. Genç kızın acılar içerisinde feryat ettiği kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesinde meydana geldi. Edinilen ilgilere göre; karşıdan karşıya geçme için bekleyen R.İ.’ye, sola dönüş yapmak isteyen Elif Cansel T. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen R.İ., kaputun üzerinde savurulup kaldırıma düştü. Sesi duyan vatandaşlar yaralı yayaya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin acılar içerisinde feryat eden R.İ.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından genç kız Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Elif Cansel T., kısa süreliğine şok geçirirken, yakınları gelerek sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, yayanın beklediği sırada otomobilin çarpması sonucu savurularak yere düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Mucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtulduMucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtuldu
Bu ürünler ile evinizi baştan yaratacaksınızBu ürünler ile evinizi baştan yaratacaksınız
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.