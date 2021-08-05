Denizli'de korku dolu anlar! Aracın çarptığı genç kız metrelerce ileriye savruldu

Kaza, Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesinde meydana geldi. Edinilen ilgilere göre; karşıdan karşıya geçme için bekleyen R.İ.’ye, sola dönüş yapmak isteyen Elif Cansel T. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen R.İ., kaputun üzerinde savurulup kaldırıma düştü. Sesi duyan vatandaşlar yaralı yayaya ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin acılar içerisinde feryat eden R.İ.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından genç kız Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Elif Cansel T., kısa süreliğine şok geçirirken, yakınları gelerek sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, yayanın beklediği sırada otomobilin çarpması sonucu savurularak yere düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

