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Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

Denizli’de 3 çocuk annesi kadının evinde başından vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan oğlu, annesini tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Osman G'nin (18), Tepeköy Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Rahime G'yi (35) mutfakta başından silahla vurulmuş halde bulduğu ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rahime G'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının eşi Musa G. (40), oğlu Osman G. ile Musa G'nin kardeşi Mehmet G, ifadelerine başvurulmak üzere Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

denizli

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Osman G'nin, ilk ifadesinde 3 kişinin evlerinden hızla kaçtığını gördüğünü, 2 yaşındaki kardeşini annesinin yanında bulduğunu söylediği öğrenildi.

Pamuk tarlasından dönen Rahime G'nin eşi Musa G'nin de eve geldiğinde oğlunun bahçeden üç kişinin hızla uzaklaştığını söylediğini anlattığı belirtildi.

Jandarmada babasının ifadesiyle çelişik ifadeler veren Osman G'nin, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Osman G'nin, evlerinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığını ve gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrendiğini, annesiyle bu nedenle tartıştığını ve öfkelenip silahı ateşlediğini söylediği belirtildi.

Jandarma, suç aleti silahı olay yeri yakınındaki çalılıkların arasında buldu.

Osman G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O bir Kader Mahkumu Onun için Af çıkaracaklar 5 yıl bile yatmayacak E onu kapsamıyor diyecekler İnanmayın ortalık dolu bunlardan Adam öldürüp yaralayan çok kişi var dışarda Şartlı indirim-Denetimli diye salıyorlar dışarı Ya bu canilere alışın Yada Af çıkaran partilere oy vermeyin destek olmayın Mhp Teklifine göre 9 yıl ceza alan bir cani 1 gün bile yatmadan çıkacak 9 yılın 3/1 Şartlı tahliye 6 yıl kalıyor 5 yılda Mhp Affı 1 yıl kalıyor oda 1 yıllık denetime tabi Yani bu durumda 1 eksik var oda suçu işleyenden özür dilemek Kusura bakma seni birgün bile misafir edemedik söz bidahaki sefere
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