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  4. Denizli’de korkunç cinayet! Eğlence mekanına alınmadılar! Çalışanı araçla ezerek öldürdüler!

Denizli’de korkunç cinayet! Eğlence mekanına alınmadılar! Çalışanı araçla ezerek öldürdüler!

23.08.2024 17:21
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23.08.2024 17:21
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Denizli’de eğlence mekanına alınmayan bir grup, mekan önünde dehşet saçtı. Kapanış saatine yakın gelip mekana girmek isteyen grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Birçok kez mekanın önünden geçen grup, son geçişlerinde aracı kalabalığın üzerine sürdü. Kapıda görevli 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Denizli'de Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde gece saat 03.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına gelen 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişilik grup içeriye girmek istedi. İşletme çalışanlarının kapanış saatinin geldiğini ve bu nedenle servis açamayacaklarını belirtmesi üzerine aralarında tartışma çıkan grubu dışarı çıkartarak uzaklaştırdı. Mekandan araçla ayrılan grup, daha sonra birkaç kez işletme önünden araçla süratle geçti.

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Üçüncü kez işletmenin önünden geçen şahıslar bu defa aracı işletme önünde bulunan çalışanların üzerine sürdü. Süratle gelen araç, kapıda görevli Ferhat Denktaş'a (26) çarptı. Ağır yaralanan Denktaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denktaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden araçla kaçan şahıslar ise jandarma ekipleri tarafından Çivril ilçesinde gözaltına alındı.

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"TOPLAMDA ÜÇ KERE HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇİYORLAR"

Olayı anlatan işletme sahibi Ercan Keser, 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişilik grubun gece 03.40 sıralarında mekana geldiğini belirterek, kendilerine verilen yasal saatin sonuna geldikleri için personelin servis açamayacaklarını söylediğini dile getirdi. Keser, grubun alkollü oldukları için de elemanlarla tartıştıklarını ifade ederek, ‘‘Bizim elemanlar da arkadaşları dışarı alıyorlar. Dışarıda ise benim elemanlara bıçakla saldırıyorlar. Saldırdıktan sonra da araçlarına binip gidiyorlar. Benim elemanlar da dükkanı kapatmak için içeri giriyorlar. Sonrasında araç tekrardan geliyor. Araç geri geliyor ve hızlı bir şekilde dükkanın önünden Akköy'e doğru gidiyor. Toplamda üç kere hızlı bir şekilde dükkanın önünden geçiyorlar. Benim elemanlar da ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri için tedbirli olarak bekliyorlar. Sonrasında arabayla tekrardan geliyor ve dışarıda duran Ferhat kardeşimin aracı üzerine sürüyor. Hızlı bir şekilde araçla vuruyorlar ve sonrasında kardeşim orada can veriyor” diye olayı açıkladı.

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OLAY ANBEAN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, grubun işletmeden çıkarılmasının ardından aracına binip önünden ayrıldıkları görülüyor. Daha sonra bindikleri araç işletme önünde bulunan kişilere yakın şekilde süratle iki kez geçiyor. Hafif ticari aracın sürücüsü üçüncü geçişinde ise direksiyonu orada bulunanların üzerine kırıyor. Aracın üzerlerine sürüldüğünü fark edenler kaçmayı başarırken, Denktaş ise kaçamayarak aracın çarpması sonucu savruluyor.

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Diğer yandan, olayda hayatını kaybeden Denktaş'ın cenazesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ailesi tarafından teslim alındı. Denktaş, memleketinde toprağa verilecek.

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(İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale eğlence
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