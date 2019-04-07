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Denizli'de korkunç kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 07:48 | Son Güncelleme

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Denizli'de korkunç kaza!

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kayaca Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ataklı yönetimindeki 03 RB 527 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, kayalıkların bulunduğu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü Ahmet Ataklı ile yanındaki Mehmet Cüce ve Celalettin Arılık, ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli trafik kazası beyağaç

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