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Denizli'de korkunç kaza! Annesinin kullandığı araç 6 aylık Ela'ya mezar oldu

30.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de meydana gelen korkunç kazada annesinin kullandığı araç 6 aylık Ela'ya mezar oldu. Çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de korkunç kaza! Annesinin kullandığı araç 6 aylık Ela'ya mezar oldu

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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6 AYLIK ELA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.’yi (11) yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.’nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.

Öte yandan; annenin çocuklarının dikkatini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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