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  4. Denizli'de korkunç kaza! Araç ortadan ikiye bölündü

Denizli'de korkunç kaza! Araç ortadan ikiye bölündü

17.05.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yoldan çıktı. Cipin çarptığı beton elektrik direği 3 parçaya bölünürken içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de korkunç kaza! Araç ortadan ikiye bölündü

Kaza, Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; kent merkezine gelmek için yol Ozan Yeşil (33) aracıyla yola çıktı. Köy yolunda iken Yeşil’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip yoldan çıktı. Araç yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak 3’e bölerek adeta hurdaya döndü.

ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ikiye bölünen lüks cip içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Yeşil’in yanında bulunan kişinin kayınbiraderi Erkan Batum’un (40) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ozan Yeşil ve yanındaki Erkan Batum’un cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Aydem yetkilileri yıkılan direğin yerine yenisini koyarak tekrar mahalleye elektrik enerjisi sağlandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli

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