Denizli'de korkunç kaza! Aracın içine sıkıştılar... 2 kişi hayatını kaybetti birinin durumu ağır

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Oğuzhan Dirmilli idaresindeki 20 BE 148 plakalı otomobil seyir halindeyken, Gümüş Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARACIN İÇİNE SIKIŞTILAR

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Oğuzhan Dirmilli, yolcu konumundaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar (20) aracın içinde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra 3 kişiyi çevre hastanelere ambulans ile sevk etti.

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Hastaneye sevk edilen ve tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yolcu konumundaki Mislina Yarangüme’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)