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  4. Denizli'de korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, otomobile çarptı: 3 ölü 2 yaralı

Denizli'de korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, otomobile çarptı: 3 ölü 2 yaralı

23.05.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek seyir halindeki bir otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil daha sonra ormanlık alana devrildi. Feci kazada biri bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de korkunç kaza! Karşı şeride geçen tır, otomobile çarptı: 3 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli - Manisa karayolu Güney rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa’nın Alaşehir ilçesinden Denizli’ye doğru gelmekte olan bir tır, rampadan inişe geçtiği esnasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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Karşı şeride geçen tır, Denizli’den Manisa yönüne gitmekte olan otomobile çarparak sürüklemeye başladı. Metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya çeviren tır, yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi.

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HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada ilk belirlemelere yöre otomobilde bulunan birisi 3 yaşında bebek olmak üzere 3 kişi öldü, tır sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

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Araçlar içerisinde sıkışan yaralılar ve cenazeler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. (İHA)

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