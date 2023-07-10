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Denizli'de korkunç kaza... Otomobil ikiye ayrıldı!

10.07.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşanan korkunç kazada, kontrolden çıkan otomobil, kavşakta direğe çarpması sonucu ikiye ayrıldı. Feci kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Denizli'de korkunç kaza... Otomobil ikiye ayrıldı!

Kaza, Sarayköy ilçesi Denizli - İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabahın erken saatlerinde seyir halindeki M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp kavşakta direğe çarptı.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek hurdaya dönerken, içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

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Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi hurdaya dönen araçta sıkışan bir yaralıyı kurtarıp, sağlık ekibine teslim etti.

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Sağlık ekibi, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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Faciadan dönüldü! Trafik akışı kesildi Faciadan dönüldü! Trafik akışı kesildi

Uzun süre trafiği felç eden araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kaza

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