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Denizli’de korkunç kaza! Yayalara çarptılar! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

26.06.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’deki bir kavşakta yaşanan kaza sonrası sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı. 10 aylık bebeğin öldüğü kazada hamile kadın ile beraber toplam 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken can pazarının yaşandığı kazaya neden olan sürücü ise alkollü çıktı. İşte korkunç kaza ile ilgili son dakika gelen detaylar…

Denizli’de korkunç kaza! Yayalara çarptılar! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

Son dakika: Denizli’de kavşakta çarpışması sonucu sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen bebek arabasına, hamile kadına ve yayaya çarptı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olayda hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 3’ü ayakta tedavi gören 7 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin K. (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. (47) hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F.B. (46), hamile olan Kumral Ö. (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadını ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. (13) ve Y. G. (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) ise ayakta tedavi edildi. Can pazarının yaşandığı olayda sürçüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.’nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza ile beraber can pazarının yaşandığı olayda meraklı vatandaşlar ise balkonlara çıkarak o anları izledi, kimi ise kayıt altına aldı.

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Öte yandan, hastaneye kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Ö. ve yaya Ömer F.B.’nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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