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Denizli'de korkunç olay! 9 koyunu telef etti, kaçarken plakayı bıraktı

18.06.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde aralarına daldığı sürüden 9 koyunu telef eden sürücü, kaçarken plakasını düşürüp ortadan kayboldu.

Denizli'de korkunç olay! 9 koyunu telef etti, kaçarken plakayı bıraktı

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi ile Saruhan Mahallesi arasında aralarında gebe koyunlar da bulunan sürüyü evine getiren çoban, yolun karşısına geçmek üzereyken Saruhan Mahallesi istikametine doğru seyir halindeki ve içerisinde 3 kişinin bulunan araç sürüye daldı. Aralarında gebe koyunların da bulunduğu 9 koyunu telef eden araç daha sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası neye uğradığını şaşıran çoban gözü yaşlı bir şekilde olay yerinde kalakaldı. Üzücü olaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bazı vatandaşlar, kaçan aracı takip bile etmeye çalıştı. Bu esnada kaçan aracın plakasının ve tamponunun düştüğü fark edildi. Düşen plakayı alan vatandaşlar çobanın yanına gelerek plakayı teslim etti. Durum emniyet güçlerine bildirildi.

Bu arada vatandaşlar yola savrulan koyunları başka kazalara sebep olmaması için yol kenarına çekti. Bir süre sonra olay yerine gelen emniyet güçleri çobanın ifadesini aldı ve düşen plakayı alarak araç ve sahibini bulmak için çalışma başlattı. Kaza sonrası telef olan 9 koyun traktör yardımı ile toplandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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