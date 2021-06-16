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Denizli'de korkunç olay! Babasının başına tuğla parçası ile vurarak öldürdü

16.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan tartışma korkunç bitti. Hamza Turhan (40), tuğla parçası ile babası Bekir Turhan’ın başına vurdu. Bekir Turhan, olay yerinde hayatını kaybederken Hamza Turhan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli'de korkunç olay! Babasının başına tuğla parçası ile vurarak öldürdü

Olay, Acıpayam ilçesi Kurtlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 71 yaşındaki Bekir Turhan evde yatalak eşine baktığı sırada 40 yaşındaki oğul Hamza Turhan eve geldi. Baba ve oğul arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Hamza Turhan eline aldığı tuğla parçası ile baba Bekir Turhan’ın başına vurduğu iddia edildi. Aldığı darbe neticesinde yere düşen baba, ağır yaralandı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden uzaklaşan oğul Hamza Turhan’ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba Turhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerin ardından Turhan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olay yerinden uzaklaşan oğul Hamza Turhan jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Turhan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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cinayet Denizli

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