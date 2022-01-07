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  4. Denizli'de korkunç olay! Eşini öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı

Denizli'de korkunç olay! Eşini öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı

07.01.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yaşanan olay kan dondurdu. Pamukkale ilçesinde oturan Cafer Gülkaya (70), tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı. Eve geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaşan Ferhat Gülkaya'nın şikayeti üzerine baba Gülkaya gözaltına alındı.

Denizli'de korkunç olay! Eşini öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı

Dehşete düşüren olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşandı.

İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, sebebi henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle eşi Safiye Gülkaya'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Safiye Gülkaya'nın omzuna ve göğsüne isabet etti.

TELEFONLA ARAYIP OĞLUNU EVE ÇAĞIRDI

Olayın ardından Cafer Gülkaya, oğlu Ferhat Gülkaya'yı telefonla arayıp, eve gelmesini istedi. Eve gelen Ferhat Gülkaya annesini kanlar içinde görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safiye Gülkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, katil zanlısı Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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