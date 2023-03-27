HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de korkunç olay! Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de korkunç olay! Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

27.03.2023 06:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası şok geçiren kadın gözaltına alınırken, kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'de korkunç olay! Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

AW856571_05

KADIN ŞOK GEÇİRDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

AW856571_03

Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

AW856571_01

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Şakayı gerçek sandılar, ortalık bir anda karıştıYer: İstanbul! Şakayı gerçek sandılar, ortalık bir anda karıştı
Oy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldiOy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldi
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 'Başlıyor' deyip duyurdularİstanbul'da yaşayanlar dikkat! 'Başlıyor' deyip duyurdular
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

'Birçok kişi hasta olacak' deyip duyurdular! İstanbul...

'Birçok kişi hasta olacak' deyip duyurdular! İstanbul...

Cumhur İttifakı'na neden katıldı? Erbakan yanıt verdi

Cumhur İttifakı'na neden katıldı? Erbakan yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.