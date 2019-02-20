Denizli'de korkutan anlar!

Karaman Mahallesi'ndeki bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Bahçelievler şubesi ekipleri, yangına müdahale etti.