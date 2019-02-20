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Denizli'de korkutan anlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 07:42 | Son Güncelleme

Denizli'deki Karaman Mahallesi'nde bulunan bir markette bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarlarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Market çatısından yükselen alevler köpük ve su sıkılarak kontrol altına alınırken, marketin içindeki yangın kepeng metal kesme aletiyle kesildikten sonra yarım saatlik çalışma ile söndürülebildi.

Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde markette çıkan yangın hasara yol açtı.
Karaman Mahallesi'ndeki bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık ve Bahçelievler şubesi ekipleri, yangına müdahale etti.
Marketin çatısından yükselen alevlere köpük ve su sıkan itfaiye ekipleri, iş yerinin önündeki kepengi de metal kesme aletiyle keserek içerideki yangına müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmaları yapılan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. (AA)
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Denizli yangın

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