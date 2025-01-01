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  4. Denizli’de korkutan kaza! Eğitim uçağı tarlaya ters olarak çakıldı…

Denizli’de korkutan kaza! Eğitim uçağı tarlaya ters olarak çakıldı…

01.01.2025 13:57
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01.01.2025 13:57
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Denizli’nin Çal ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Isparta’dan havalanan eğitim uçağı İsabey Mahallesi'nde bulunan bir tarlaya ters bir şekilde düştü. Pilot kazadan yaralı olarak kurtulmayı başardı.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ne sert iniş yaptı. Tarlaya ters bir şekilde düşen uçağın pilotu yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlaya uçak düştüğünü gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, İsabey Mahallesi Höyük mevkisindeki boş araziye düşen eğitim uçağının yerini tespit etti.

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Yaptığı sert iniş sırasında ters dönen uçak, ters vaziyette çamura saplandı. Kazadan yaralı olarak kurtarılan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.

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4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Denizli uçak eğitim kaza tarla
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