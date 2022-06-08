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  4. Denizli'de kurşun yağmuruna tutulan İrem'in mezarında ağıtlar birbirine karıştı! Kahreden an, dayıdan intikam yemini: 5 kişinin canını alır, gömerim

Denizli'de kurşun yağmuruna tutulan İrem'in mezarında ağıtlar birbirine karıştı! Kahreden an, dayıdan intikam yemini: 5 kişinin canını alır, gömerim

08.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan 18 yaşındaki İrem'in cenazesinde ağıtlar yükseldi. Acılı anne genç kadının mezarında baygınlık geçirirken dayı ise yeğeninin mezarına uzandı. Mezarlıktaki feryatlar yürekleri dağlarken İrem’den geriye gülümsediği ve bebeği Hazal ile çekilmiş görüntüleri kaldı. Öte yandan dayı Mehmet Çetindalan, ''Kanun bırakırsa yakasını ben bırakmam, onlardan 5 kişinin canını alırım, öldürürüm. Onları gömerim'' şeklinde intikam yemini etti.

Denizli'de kurşun yağmuruna tutulan İrem'in mezarında ağıtlar birbirine karıştı! Kahreden an, dayıdan intikam yemini: 5 kişinin canını alır, gömerim

Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra cumhuriyet savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

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"DAHA BİR ÇİÇEKTİ, ÇİÇEĞİMİ SOLDURDULAR"

Katil zanlısının arandığı olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan İrem Evren için Kayıhan Mezarlığı’nda yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındığı esnada anne Hanım Gököz bayılarak yere yığılırken, dayı Mehmet Çetindalan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Az sayıda katılımın gerçekleştiği törende namazın ardından İrem Evren'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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DAYIDAN İNTİKAM YEMİNİ: ONLARDAN 5 KİŞİNİN CANINI ALIRIM

Tam o esnada mezara yatan dayı Çetindalan, yeğeninin mezarına uzanarak, "Kanun bırakırsa yakasını ben bırakmam, onlardan 5 kişinin canını alırım, öldürürüm onları. Onları gömerim” şeklinde intikam yemini etti.

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Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için acılı ailenin ikameti ve cenaze töreni boyunca önlem alan güvenlik güçleri, İrem'in öfkeli yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen acısı ve öfkesi bitmeyen annenin, "Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular" sözleri boğazları düğümledi.

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İREM’DEN GERİYE BEBEĞİYLE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI

18 yaşındaki İrem’den geriye ise, sosyal medya hesabından ailesine gönderdiği gülümsediği videoları ve bebeği Hazal ile çektiği görüntüler kaldı. Bebeğiyle doyasıya vakit geçiren İrem’in geriye kalan son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

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(İHA)

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