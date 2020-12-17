HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de magandalar dehşet saçtı!

Denizli'de magandalar dehşet saçtı!

17.12.2020 07:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli'de magandalar dehşet saçtı!

Denizli’de magandalar gece yarısı kentin en işlek caddelerinden birinde araç içerisinde havaya ateş ederek kayıplara karıştı. Havaya ateş edilen 10 mermiden 2’si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobilin içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler, tarafından havaya ateş edildi.

CAM KIRIKLARINI FARK ETTİ

Sesleri duyarak meraklanan vatandaşlar, olan bitene anlam veremedi. Kardeş Apartmanın 6. katında yaşayan aile üyeleri yaklaşık 45 dakika sonra su içmek için mutfağa gittiği sırada yerde cam kırıklarını fark etti. Perdeyi aralayan aile üyesi, camdaki merminin isabet ettiğini fark etmesi üzerine ihbarda bulundu.

a

TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yerde sırayla duran kovanları fark ederek yolu trafiğe bir süreliğine kapattı.

1

Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri cadde üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Bu sırada aynı apartmanın 5. katında yaşayan bir başka vatandaş, merak üzerine pencereden bakmak istediğinde camdaki mermi isabetinin olduğunu fark etti.

b

Çevre güvenlik kameraları ve mobeselerde ki görüntüleri izleyen ekipler, kent genelinde kimliği belirsiz şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı.

İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı! Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Dizi setinde korona paniği! Başrol oyuncusu dahil 18 kişinin testi pozitif çıktı

Dizi setinde korona paniği! Başrol oyuncusu dahil 18 kişinin testi pozitif çıktı

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı! THY Genel Müdürü'nden açıklama

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Joe Biden ve Mike Pence koronavirüs aşısı olacak

Joe Biden'den flaş aşı kararı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Polisten kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Alkollü sürücüden polise: Hepinizin evine geleceğim

İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı

Tespit edilip tek tek yakalandılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.