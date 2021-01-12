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Denizli'de meydana gelen depremde hayvanların yaşadığı panik kamerada

12.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Son günlerde onlarca orta şiddetli depremin meydana geldiği Denizli’de, bir çiftlikte hayvanların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme dinlenirken yakalanan hayvanlar, korkuyla yerlerinden fırladı.

Denizli’de son 3 gün içerisinde merkez üssü Pamukkale ve Honaz ilçeleri olan hafif ve orta şiddetli 30’dan fazla deprem meydana geldi.

HAYVANLAR PANİKLE FIRLADI

Son olarak bu sabah merkez üssü Honaz ilçesi Karateke Mahallesi olan 4.0 şiddetindeki deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İnsanlar kadar hayvanları da etkileyen deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Pamukkale ilçesinde Yalçın Korkmaz’a ait çiftlikte kaydedilen deprem anında, sarsıntıya dinlenirken yakalanan büyükbaş hayvanlar panikle yerlerinden fırladı.

Hayvanların küçük sarsıntılara fazla aldırış etmediğini belirten Yalçın Korkmaz, “İlk önce pek hissetmedik ama diğer depremler baya şiddetli oldu. Apar topar dışarıya çıktık. İlk iş hayvanlarımız aklımıza geldi. Kontrol amaçlı baktığımızda son depremde hayvanlar bir anda yerden kalkıp, kaçıştığını fark ettik. Kameralardan bakınca fark ettik. Tam uyku vakitleri idi. Uyuyorlarken, deprem nedeniyle kalkıp kaçışmaya başladılar” dedi.

(İHA)

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