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Denizli'de meydana gelen olayda 8 yaşındaki bir kız çocuğunun üzerine düşen demir kapı can aldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.11.2024 17:49
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Kahreden olay Denizli’de meydana geldi. Üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki kız çocuğunu gören arkadaşları imdat çığlıkları attı. Yardıma koşan çevre halkı sağlık ekiplerine haber verdi. Küçük kız, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'de meydana gelen olayda 8 yaşındaki bir kız çocuğunun üzerine düşen demir kapı can aldı!

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Asya Değirmenci arkadaşlarıyla oynadığı esnada üzerine demir kapı düştü. Düşen kapının altında kalan minik kızı gören arkadaşlarının imdat çağrıları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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KURTARILAMADI

Kapının altından çıkarılan Asya Değirmenci, sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Asya Değirmenci kent merkezinde Üniversite Hastanesine nakledildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız yaşamını kaybetti. Asya Değirmenci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Asya için taziye mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu’nun mesajında, “Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci’nin kızı Asya Değirmenci’nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

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KÜÇÜK KIZ DEFNEDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakip Hilal Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli demir kız çocuk
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