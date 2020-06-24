Denizli'de motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Kaza, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Ramazan Özay idaresindeki motosiklet, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Turgut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, yaya ve sürücü yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özay ve Turgut, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması, yere düşen yaralılara çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.

(DHA)

