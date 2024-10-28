Denizli'de orman yangını 5’inci gününde! Orman Genel Müdürü Karacabey: "Arazi çok sarp, kayalık, bu arazözlerimizin müdahalesini kısıtlı hale getirdi"

Karacabey, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ile birlikte ekiplerin konuşlandığı Başkarcı Dağı yakınlarında incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karacabey, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte her geçen yıl orman yangını riskinin artarak devam ettiğini, Başkarcı'daki yangına ihbarının ardından 13 dakikada müdahalenin başladığını söyledi.

"ARAZİ ÇOK SARP VE KAYALIK"

Bölgedeki yangının örtü yangını şeklinde devam ettiği bilgisini paylaşan Karacabey, şöyle konuştu:



"Arazi çok sarp, kayalık, bu arazözlerimizin müdahalesini maalesef kısıtlı hale getirdi. İş makinalarıyla yangına ulaşabilmek için yol yapım çalışmalarına başladık. Şu an itibarıyla 7 noktadan iş makinalarıyla yaptığımız yollarda arazözlerle müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hava araçlarının da bu yangında kullanıldığını biliyorsunuz. Biz pes etmiyoruz mücadelemize devam ediyoruz. Yol açma çalışmalarıyla bir an önce kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yangının 400 hektara yakın bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahadaki ağaç türünün kabuğu kalın olan karaçam ağaç türü olması hasebiyle, ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 90 oranında hayatiyetini devam ettireceğini ifade etmek istiyorum. Örtü yangını olduğunu ifade ettik. Hava araçları daha çok tepe yangını diye ifade ettiğimiz ağaçların tepelerinin yandığı yangınlarda alevi yere indirip yer ekiplerinin müdahalesine imkan tanıyan araçlardır. Dünyanın hiçbir yerinde sırf hava araçlarıyla yangın söndürülmez. İnsanın ayakta durmakta güçlük çektiği bu ortamda her türlü olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü, arkadaşlarımızla birlikte biz yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Vali Coşkun da yangına müdahalede ilk günden itibaren iş makineleriyle yol açma çalışması yapıldığını, bu sayede arazözlerle yerden müdahale imkanına kavuşulduğunu belirterek havadan 7 helikopter karadan ise bini aşan personel ve orman gönüllüsüyle mücadelenin sürdüğünü ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır