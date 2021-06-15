Denizli'de peş peşe fuhuş operasyonları

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 ile 13 Haziran 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 606 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 kahvehane kontrolünde 21 kişinin oyun oynadıkları ve yapılan GBT Sorgusunda 1 kişinin arandığı tespit edilerek, gerekli işlem yapıldı. Bir dernek kontrolünde ise 24 kişinin oyun oynadıkları tespit edilerek, gerekli işlem yapıldı. Tekel büfe kontrollerinde ise bir dükkanda açık alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek gerekli işlem için birime bilgi gönderildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında 1 adreste meydana gelen fuhuş olayında 8 kişinin 6 escort kadınla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilerek toplam 14 kişiye 12 bin 900 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

58 KİŞİYE 49 BİN 380 TL İDARİ PARA CEZASI

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 181 işyeri denetlendi. Denetimlerde 823 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 45 kişiye ise 45 bin TL, karantina kurallarına uymayan 11 kişiye 2 bin 580 TL, maske takmayan 2 kişiye bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 58 kişiye 49 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 14 ayrı adreste bulunan 269 apart dairesi kontrol edilerek 3 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

