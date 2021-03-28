Denizli'de pompalı dehşeti! Araç içerisinden ateş açtı

Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Bulvarı'nda yürüyen bir kişinin üzerine bir cipten pompalı tüfekle ateş açıldı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Bu sırada olay yeri yakınlarında bulunan 1'i kadın 3 kişiye, tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Saldırganın hedef aldığı belirtilen kişi ise yara almadan kurtuldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Polis ekipleri, olayın ardından, cipi 6021 Sokak'ta durdurdu.

Gözaltına alınan A.A'nın (19) iki gün önce kendisini darbeden kişiyi korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin söylediği yerde pompalı tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi. (AA)

