HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi

Denizli'de prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 22:46 | Son Güncelleme

Denizli’de, prefabrik ev taşıyan vinçli çekici, seyir halinde iken üst geçide takılınca devrildi. Devrilen çekiciden dökülen akaryakıt korkuya neden olurken, çevredeki vatandaşların kimisi sokaktan kimisi evlerinin balkonundan meraklı gözlerle olan biteni izledi.

Denizli'de prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Merkez Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, prefabrik ev yüklü çekici yükü bırakacağı noktaya doğru seyir halinde iken üst geçide takıldı. Vinçli çekici, üst geçide takılması sonucu yan yatarak devrildi.

Kaza nedeniyle oluşan büyük gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Durum hattına ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, devrilen çekiciden etrafa dökülen akaryakıt ise büyük paniğe neden oldu. Polis ekipleri şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

BALKONDAN OLAN BİTENİ İZLEDİ

Çevreden geçen vatandaşlar durarak meraklı gözlerle olan biteni izledi. Vatandaşların kimi evlerinden çıkarak olan biteni görüntülemeye çalışırken kimi ise balkondan vincin düzeltilme çalışmalarını izledi.

Polis ekipleri ise sık sık vatandaşları tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulunarak uzaklaşmalarını istemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Vincin sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
Lüks araba kiralama fiyatları nasıl?Lüks araba kiralama fiyatları nasıl?
En Çok Okunan Haberler
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan görüşmesi ertelendi
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan görüşmesi ertelendi
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Diğer Haberler
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
Buket Aydın'dan 'Kanal D'den neden istifa ettiniz?' sorusuna yanıt
Buket Aydın'dan 'Kanal D'den neden istifa ettiniz?' sorusuna yanıt
Antalya'da korkunç şüphe! Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde ölü bulundu
Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde ölü bulundu
Silivri'de 250 bin TL değerinde kaçak ayakkabı operasyonu
250 bin TL değerinde kaçak ayakkabı operasyonu
Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
Pakdemirli'den flaş yangın açıklaması
Prof. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Daha da riskli hale geldi
Prof. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Daha da riskli hale geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.