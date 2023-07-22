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  4. Denizli'de şarampole devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı!

Denizli'de şarampole devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı!

22.07.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çal ilçesinde bir otobüs şarampole devrildi. Şanlıurfa'dan Denizli'ye mevsimlik iş giden işçileri taşıyan otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Denizli'de şarampole devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı!

Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole devrilen otobüsteki 1'i çocuk 15 kişi yaralandı.

Ahmet M. idaresindeki işçileri taşıyan otobüs, Şapçılar Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüstekilerin Şanlıurfa'dan Denizli'ye mevsimlik iş için gelen ve mesire alanına giden işçiler olduğu öğrenildi. (AA)

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Denizli otobüs

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