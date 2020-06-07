HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de 'sigarasız' mahalle! 7 ayda büyük değişim

Denizli'de 'sigarasız' mahalle! 7 ayda büyük değişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 08:31 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Güzelpınar Mahallesi'nde, sigara kullanımına karşı başlatılan proje kapsamında tütün ürünleri kullananların oranı, 7 ayda yüzde 21,6'dan yüzde 8,8'e düştü. Proje süresince 69 kişi, sigarayı bırakırken, mahallenin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' tabelası asıldı.

Pamukkale Kaymakamlığı tarafından tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 25 Ekim 2019'da 'Sigarasız Mahalle Güzelpınar' projesi başlatıldı. Projeyle 540 nüfuslu mahallede son 7 ayda sigara içen sayısı, 117'den 48'e düştü. Tütün ürünleri kullanma oranının, 7 aylık sürede yüzde 21,6'dan yüzde 8,8'e gerilediği açıklandı. Sigarayla mücadelede iyi sonuçlar alınmasının ardından Güzelpınar Mahallesi'nin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' yazılı tabela konuldu.

MUHTAR VE AZALAR BIRAKTI, MAHALLEYE ÖNCÜ OLDU

Güzelpınar Mahallesi'nin muhtarı Ergün Gürsoy, projenin başlamasıyla birlikte sigarayı bıraktığını belirtip, 7 ayı aşkın süredir tütün ve tütün ürünleri kullanmadığını söyledi. Hayata yeniden başladığını belirten Gürsoy, "Mahallemizde 117 kişi sigara içiyordu. Şu an sigara içenlerin sayısı 47 kişiye düştü. Mahallemiz bu başarısıyla örnek mahalle seçildi. Bununla gurur duyuyoruz. Ev ev dolaşıp sigaranın zararlarını anlattık. Kadınlar sigara içen eşlerinden çok şikayetçiydi. Artık çok mutlular. Ben, azalarım ve mahallemizde imamlar öncü olup sigarayı bırakmıştık. Amacımız mahallemizde sigara içen kişi sayısını tek haneli rakamlara indirmek" diye konuştu.

2 OĞLU SİGARAYI BIRAKAN ANNE SEVİNÇLİ

Hatice Özler (74), 2 oğlunun da proje kapsamında sigarayı bıraktığını anlatarak, "Bir anne olarak çok sevinçliyim. 7 ay önce başlayan bu proje sayesinde 2 oğlum sigarayı bıraktı. Paraları olmadığı zaman veresiye sigara alırlardı, parasını ben öderdim. 12 yaşlarından beri sigara içiyorlardı. Çok şükür ikisi de artık sigara içmiyor. Bu durum bir anne olarak beni çok memnun ediyor. Örnek bir mahalle olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

40 YIL SİGARA İÇTİ, PROJE SAYESİNDE BIRAKTI

Başlatılan proje ile sigarayı hayatından çıkaran İsa Sosyal, mahallelerinin büyük bölümünün sigarayı bıraktığını belirt, "Mahallemizin büyük bir çoğunluğu sigarayı bıraktı. Bırakma aşamasında olan birçok insan var. 40 yıl sigara içtim. Bize zararları anlatıldı. Sigarayı bırakmaya karar verdim ve başardım. 7 aydır sigara içmiyorum. Sigara bırakanlar çoğalınca mahallemiz tertemiz oldu. Biz sigara içince çevremiz de olumsuz etkileniyordu. Yakınlarımız bu süreçte bize hep destek oldu. Sigarayı bıraktığım için mutluyum" diye konuştu.

Mahallelinin sigarayı bırakmak için gayret içine girdiğini belirten Hasan Berber ise "Ben de yakın zamanda sigara içmeyi bıraktım. Sağlık sorunlarım vardı. Proje beni teşvik etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Yasemin öğretmen, maaşını onlar için harcıyorYasemin öğretmen, maaşını onlar için harcıyor
1/

En Çok Okunan Haberler

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde böyle bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde böyle bulundu

Diğer Haberler
Yasemin öğretmen, maaşını sokak hayvanlarına harcıyor

Yasemin öğretmen, maaşını onlar için harcıyor

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı! Sağlık Bakanı Koca tepki gösterdi

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler

Ev sahibi olabilmek için 2 gün öncesinden sıraya girdiler

Denizli'de feci kaza! Traktörün önünde yatıyordu, hayatının şokunu yaşadı

Denizli'de feci kaza!

İstanbul'da husumetli iki grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü

İki grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü

Fabrikada asit paniği! 3 işçi tedavi altına alındı

Fabrikada asit paniği! 3 işçi tedavi altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.