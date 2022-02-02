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Denizli'de şoförden takdir toplayan hareket! Son durakta fark etti... Poşetten çıkana inanamadı

02.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Teleferik-Servergazi Hastanesi hattındaki halk otobüsünde çalışan Rıdvan Çelik, son durakta araç temizliği yaptığı sırada 4 bin 900 lira olan poşet buldu. Çelik'in bulduğu poşet sahibine teslim edilirken, şoför Çelik ''Son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüm. Çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım hat amirime bilgi verdim. Helal paraymış'' şeklinde konuştu.

Denizli'de şoförden takdir toplayan hareket! Son durakta fark etti... Poşetten çıkana inanamadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım şoförü Rıdvan Çelik’in belediye otobüsü içinde çöp sandığı poşetten 4.900 TL çıktı. Yaşlı bir kadına ait olduğu tespit edilen para sahibine teslim edilirken, şoför Çelik’in örnek davranışı takdirle karşılandı. İlginç olay dün sabah saatlerinde yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’de belediye otobüsü şoförü Rıdvan Çelik, son durağa ulaştığında mola verdi. Araç içerisinde genel temizlik ve kontrolleri de gerçekleştiren şoför Çelik koltukların arasında bir poşet fark etti. Bulduğunun çöp poşeti olduğunu düşünen Rıdvan Çelik poşeti kontrol ettiğinde içerisinin dolu olduğunu fark etti. Poşeti kontrol ettiğinde içerisinde para olduğunu gören şoför durumu hat amirliğine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen poşet içerisinde 4 bin 900 TL olduğu belirlendi.

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''ŞOFÖR KARDEŞİM HELAL SÜT EMMİŞ''

Paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark etti ve durumu hemen eşine bildirdi. Parayı otobüste düşürebileceğini düşünen Bilginç ailesi ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’yi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Paranın şoför tarafından bulunduğu haberi verilen Bilginç ailesi büyük sevinç yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve şoför Rıdvan Çelik, davet edildiği Ulaşım AŞ’de Bilginç ile bir araya gelerek kaybedilen parayı teslim etti. Şükran Bilginç, paranın hasta kardeşine ait olduğunu ve emaneten kendisinde bulunduğunu ifade ederek, şoför Çelik’e teşekkür etti. Olayı anlatan Şükran Bilginç, “Eşim hemen belediyemizi aradı ve ondan sonra paramızı aldık. Hepiniz hakkınızı helal edin. Şoför kardeşim helal süt emmiş” diye konuştu.

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''ÇÖP SANIP KIZDIM''

Otobüs şoförü Rıdvan Çelik ise, son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, “Hatta çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Allah’tan sahibi bulundu. Helal paraymış” dedi.

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''HELAL PARAYMIŞ''

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gökoğlan da, şoför Rıdvan Çelik’e teşekkür ederek, güvenli ve güler yüzlü ulaşım anlayışı ile çalıştıklarını söyledi. Gökoğlan, “Helal paraymış. Ben şoför kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak ve güvenli bir şekilde hizmet vermek” diye konuştu.

(İHA)

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