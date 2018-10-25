Denizli'de sokak ortasında dehşet!

Akıllara durgunluk veren olay Çal ilçesi Selcen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Galip Kara (61) ile babasının arkadaşının oğlu olan H.S. (43) arasında gerginlik yaşandı. Olaydan birkaç gün sonra geçtiğimiz pazar günü ise sokak ortasında darp olayı yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde H.S. isimli şahıs kendine ait otomobilde bir sokağın başında beklerken görülüyor. Ardından Kara’yı gören H.S, elinde özel yaptırılan sopa ile acımasız bir şekilde adamın kafasına vuruyor. Aldığı ilk darbe ile yere düşen Kara kıvranmaya başlarken, hırsını alamayan H.S. ardı ardına vuruyor.

H.S'nin, Kara’nın özellikle bacakları ve ellerine vurması dikkatlerden kaçmıyor. Kara’yı dakikalarca döven H.S. daha sonra otomobiline binmek için yöneldiği sırada Kara’nın çevredekilerden yardım istediğini görünce geri dönerek bir daha vurmaya başlıyor. Bir süre daha Kara’yı döven H.S. daha sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

"DAYAK DEĞİL İŞKENCE"

H.S.’nin olayda kullandığı demir sopanın ucuna özellikle kaynak yaptırılan keskin çıkıntı nedeniyle Kara’nın vücudunda darbe aldığı yerlerde derin kesikler oluştuğu belirtildi. Olayda yaralanan ve hastanede fotoğrafları çekilen Kara’nın adeta işkence gördüğü gözlendi. Bacak, kol ve ellerinin bazı yerlerinde derin yarıklar oluşan Kara’ya hastanede 20’den fazla dikiş atıldığı belirtildi.