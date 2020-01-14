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  4. Denizli'de süs havuzunda cansız bedeni bulunan liseli Kerem toprağa verildi

Denizli'de süs havuzunda cansız bedeni bulunan liseli Kerem toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından süs havuzunda cansız bedeni bulunan Kerem Kartiz (17), okul arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaralar bulunan yapay süs havuzunda, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Kerem Kartiz olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanındaki çantada, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulundu. Kartiz'in cesedine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Ön otopside, gencin çakmak gazı soluyarak zehirlendiği ve donarak öldüğü tespit edildi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kartiz'in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından bugün teslim alınarak, Kale ilçesi Esenkaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Esentepe Mahalle Camisi'ne getirildi. Baba Hasan Kartiz, törende güçlükle ayakta durabildi. Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kartiz'in çok sayıda okul ve sınıf arkadaşı da törene katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartiz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'ÇAKMAK GAZI SOLUMASINLAR'

Kartiz'in sınıf arkadaşlarından Süleyman Künarcı, "Arkadaşımızı kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir arkadaşımızdı. Kendisini çok severdik. Acımız çok büyük. Soğuktan donarak öldüğü söyleniyor. Çakmak gazı kullanacak biri değildi. Çok şaşkınız" dedi.

Yahya Zeybek de büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "12 yıllık okul arkadaşımdı. Öldüğünde çakmak gazı çekiyormuş. Öyle bir çocuk değildi. Biz şaşırdık ölümüne. Böyle şeyler yaşanmasın istiyoruz. Çakmak gazı solumasınlar. Gençler çakmak gazı soluyup, hayatını kaybetmesin. Bu illete bulaşmasınlar" diye konuştu. (DHA)

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Denizli çakmak gazı kerem kartiz

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