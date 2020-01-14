Denizli'de süs havuzunda cansız bedeni bulunan liseli Kerem toprağa verildi

Dün sabah Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaralar bulunan yapay süs havuzunda, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Kerem Kartiz olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanındaki çantada, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulundu. Kartiz'in cesedine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Ön otopside, gencin çakmak gazı soluyarak zehirlendiği ve donarak öldüğü tespit edildi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kartiz'in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından bugün teslim alınarak, Kale ilçesi Esenkaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Esentepe Mahalle Camisi'ne getirildi. Baba Hasan Kartiz, törende güçlükle ayakta durabildi. Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kartiz'in çok sayıda okul ve sınıf arkadaşı da törene katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartiz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.