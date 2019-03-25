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Denizli'de tarihi okul yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 07:19 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılarak eğitim öğretime başlayan ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi binası olarak devam eden 91 yıllık tarihi 2 katlı Gazi Paşa Mektebi binası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Denizli'de tarihi okul yandı!

Yangın saat 21.30 sıralarında Çal ilçesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait tarihi Gazi Paşa Mektebi'nde yaşandı. 1928 yıllında ilkokul olarak yapılan ve son 20 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Gazi Paşa Mektebi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın eski olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek etrafa saçıldı. İki binayı saran ve gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar da yangını korkulu gözlerle izledi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 5 ayrı noktadan yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Restore edildiği öğrenilen binanın yangında büyük çapta zarar gördüğü öğrenildi.

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"MAALESEF BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "İhbar üzerine yangına 14 araç ve 36 personel ile müdahale ettik. Çeşitli noktalardan söndürme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Maalesef tarihi bir mirasımız yangında büyük zarar gördü” dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Çal Gazi Paşa Mektebi

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