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  4. Denizli'de tepki çeken görüntü: Ölü köpekleri çöpe attılar

Denizli'de tepki çeken görüntü: Ölü köpekleri çöpe attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Denizli'de iki kamyonetten çöplük alana ölü köpeklerin atıldığı görüntüler sosyal medyada yayılınca, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Görüntülere ilişkin açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, böyle bir uygulamalarının olmadığını soruşturma açıldığını duyurdu.

Katık atık tesisinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen iki görüntüde, farklı zamanlarda iki kamyonetten çöplük alana ölü köpeklerin atıldığı görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'de sokak hayvanlarına daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunmuştur. Binlerce sokak hayvanının barındığı, korunduğu ve tedavi edildiği bu merkezimizde 2 bin 500'den fazla sokak hayvanı da sahiplendirilmiştir. Kent genelinde hayatını kaybeden sahipli veya sahipsiz hayvanlar özel veteriner kliniklerinde, trafik kazası, hastalık ve benzeri şekilde ölen sokak hayvanları kliniğimizin morguna getirilmektedir. Hayatını kaybeden hayvanlar, onlar için özel olarak hazırlanmış alanda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine göre defnedilmektedir. Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleriyle ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır."

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe, sokak hayvanlarının da yaşam ve söz hakkı olduğunu ifade ederek, "Hayvan cesetlerinin atılması başta biz hayvan dostları dernekleri olmak üzere büyük tepki aldı. Buradan TBMM'de milletvekillerimize sesleniyorum. Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun bir an önce çıkarılmalı, yasaya aykırı davranan hangi kurum ve kişi olursa cezai yaptırımı olması gerekir. Onların da yaşam ve söz hakkı vardı. İnsan olduğumuzu unutmamalıyız. Sokak hayvanları yolda ya da hastalıktan ölmüş olabilir, bunlar olağan şeyler, uygun şekilde defnetmek gerekiyor. Tüm büyükşehir ve ilçe belediyelerini ve TBMM'yi sokak hayvanları yararına kanun çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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