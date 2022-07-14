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Denizli'de tur otobüsü kaza yaptı! Turistleri taşıyordu...

14.07.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. Acıpayam ilçesinde, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkan otobüs takla attı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Denizli'de tur otobüsü kaza yaptı! Turistleri taşıyordu...

Antalya'dan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye giden turistleri taşıyan tur otobüsü, saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkan otobüs, takla attı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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İçerisinde 41 kişinin bulunduğu tur otobüsünde ilk belirlemelere göre, can kaybı olmadığı ancak çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli otobüs
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