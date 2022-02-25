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Denizli'de üniversiteli Melike Baki, apartta ölü bulundu

25.02.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de üniversite öğrencisi Melike Baki'nin (22), apartta cansız bedeni bulundu. İfadesi alınan Baki'nin erkek arkadaşı E.K., serbest bırakıldı.

Denizli'de üniversiteli Melike Baki, apartta ölü bulundu

Olay, gece Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Baki'nin erkek arkadaşı E.K., dışarıdan döndüğünde, odanın kapısını açan olmayınca polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polislerle girilen odada Baki'nin doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu.

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Savcının incelemesinin ardından Baki'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Baki'nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Baki'nin, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Melike Baki'nin sınıf arkadaşı olduğu öğrenilen erkek arkadaşı E.K.'nin ifadesine başvurdu ve işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

(DHA)

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İntihar Denizli
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