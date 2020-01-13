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  4. Denizli'de uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı! Şeytanın aklına gelmez!

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı! Şeytanın aklına gelmez!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Denizli'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan A.K. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda ortaya çıktı! Şeytanın aklına gelmez!

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüsle yolculuk yaparaka, bir kişinin uyuşturucu getireceğini belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı.

Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konulurken, A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli uyuşturucu

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