HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de vahşet! 20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attılar

Denizli'de vahşet! 20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attılar

24.06.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara konulup dereye atılan 20 köpek yavrusu öldü. Dibe batması için çuvallara taş konulduğu belirlenirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de vahşet! 20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attılar

Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde salı günü serinlemek için Bakırlı Deresi'ne giren 3 çocuk, suda iki çuval fark etti. Çocuklar, karaya çıkarıp iplerini çözdükleri çuvallardaki 20 köpek yavrusunun öldüğünü gördü. Çuvallara, ağırlık yapıp suya batması için taş konulduğu görüldü. Çocuklar, haber verdikleri aileleriyle birlikte köpekleri gömdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

57

Elleriyle kazdılar! Toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardıElleriyle kazdılar! Toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı

"BU VİCDANSIZLIK"

Yuvaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır, bu vicdansızlıktır, 20 köpek yavrusundan ne istediniz? Keşke, canice öldürmek yerine araziye bıraksalardı. Şimdi jandarma bu vicdansızı aramaya başladı. Biz de bunu yapanın bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
24 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Haziran 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

ODTÜ'den Marmara Denizi'nde kritik çalışma!

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.